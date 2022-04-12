Suriyeli işyeri sahibi, sandalyesini caddeye koyup etrafa küfür etti

Bağcılar'da bir araç sürücüsü, caddeye sandalye koyan Suriyeli işyeri sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sozcu.com.tr

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Olay dün 18:00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 842. sokakta ilerleyen bir sürücü, sandalye ile yolda oturan işyeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Korna çalınmasına sinirlenen işyeri sahibi, aracı içinde ailesinin de bulunduğu sırada sürücüye küfür etti.

Küfür edilmesine sinirlenen sürücü aracından inerek dükkan camına kafa attı. İşyeri sahibi dükkanına sokulurken sürücü ise, çevredekiler tarafından zor zaptedildi.

Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Tüm bu yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araç içindeki kadın, yolda duran kişiye korna çaldıkları için kendilerine küfür ettiğini söyledi.

Bu sırada olay yerine giden polis ekipleri, toplanan kalabalığı dağıtırken sürücünün de polis ekipleri tarafından sakinleştirilip uzaklaştırıldığı öğrenildi.

“HALEP CADDESİ DİYE KART BASTIRMIŞLAR”

Olay sırasında orada bulunan bir mahalle sakini; “Suriyeliler buradan geçen kadınlara kızlara küfür ediyorlar. Burada Türk kimse var mı, Türk dükkanı… Adamlar Halep Caddesi diye kart bastırmışlar buraya. Milletin karısına laf atıyorlar. Eşinin yanında ailesine küfür etti” dedi.

SANDALYEYİ TEKRAR YOLA KOYUP MEYDAN OKUDU

Olayların yatışmasının ardından dükkanın kepengini açarak tekrar dışarı çıkan ve Suriyeli olduğu çevredekiler tarafından belirtilen dükkan sahibi, sandalyeyi tekrar yola koydu. Ayak ayak üstüne atarak oturan dükkan sahibi, tekrar küfür ederek bağırmaya başladı. Bu durum üzerine polisler tarafından gözaltına alınan Suriyeli işyeri sahibi emniyete götürüldü.

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