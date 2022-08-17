Takla atan otomobildeki bir kişi yola düşerek yaşamını yitirdi
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobildeki bir kişi yola düşerek yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı turistik Ören Mahallesi karayolunda meydana gelen kazada H.Ç.'nin kullandığı 32 ACB 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sırasında otomobilin kapısının açılması sonucu yolda düşen 37 yaşındaki Mehmet Baki Edaş olay yerinde yaşamını yitirdi.
Takla atan otomobilde bulunan M.Ç., F.A. ve T.K. ise vatandaşların çağırdığı ambulanslardaki sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edaş'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.