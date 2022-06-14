Tamircinin fren testi yaptığı araç bariyerlere çarpıp takla attı

İstanbul Küçükçekmece’de tamircide çalışan kişinin test için trafiğe çıkardığı otomobil, freni tutmayınca önce bariyerlere ardından park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, aracın takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sefaköy'de bir tamircide çalışan Hakan D. tamirde bulunan otomobili test için sürüşe götürdü. Bu sırada otomobili satın almak isteyen Muhammed Şahin de otomobili kontrol etmek için Hakan D. ile birlikte araca binerek dolaşmaya çıktı.

BAĞIRARAK YOLDAKİLERİ UYARDI

Huzur Caddesi’nde aracın freni tutmamaya başladı. Frenlerin tutmadığını fark eden sürücü Hakan D., bağırarak yoldakileri uyarmaya çalıştı. Sürücünün el frenini çektiği otomobil önce bariyerlere ardından takla atarak park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada Muhammed Şahin yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı yapan sürücü Hakan D., ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (İHA)