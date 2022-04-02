Tehlike yaratan inşaat mahalle sakinlerini isyan ettirdi

İstanbul Üsküdar'da okul ve park yakınında kaldırımı işgal eden inşaat, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. İnşaattan düşen parçalar nedeniyle hayati tehlike atlattığını belirten mahalle sakini, "Bir kaza olunca veya biri ölünce mi önlemler alınacak?" diye sordu.

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İstanbul’un Üsküdar ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde yola ve yaya geçidine çok yakın olan inşaatın güvenlik önlemlerinin yetersiz olması ve vatandaş için tehlike yaratması mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

KALDIRIMI VE YAYA GEÇİDİNİ İŞGAL EDİYOR

Burhaniye Abdullahağa Caddesi 730 ada 44 parselde yeni yapılan binanın kaldırıma ve yola kadar ulaştığı görülürken, inşaatın belli kısımlarında imara aykırılık olduğu iddia edildi.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Çok sayıda mahalle sakininin şikayetçi olduğu binayla ilgili resmi başvurularda bulunulduğu öğrenildi. SÖZCÜ’ye ulaşan bir mahalle sakini, “Dar olan cadde daha da daraldı, cadde silüeti bozuldu. Binanın çıkıntıları yarın bir kazaya neden olabilecek kadar çıkıntılıdır. Yaya yolunun kapanması nedeniyle, yayalar ve öğrenciler için tehlike arz etmektedir” diyerek tespitlerini paylaştı.

“HAYATİ TEHLİKE ATLATTIM”

İnşaattan düşen parçalar nedeniyle hayati tehlike atlattığını da söyleyen mahalle sakini, “Bu rezalete kim dur diyecek? Bir kaza olunca veya biri ölünce mi önlemler alınacak?” diye sordu ve yetkililerin harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Tepki çeken inşaatın yakınında bir park, bir sokak arkasında ise ortaokul ve ilkokul bulunuyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ: GEREKLİ UYARILARI YAPTIK

Üsküdar Belediyesi’ne vatandaş tarafından yapılan şikayette, “Cadde silüetini ve yapılaşma şartlarını hiçe sayarak yapılan bu imalatın ve bu imalata esas ruhsat projelerini incelenerek oluşan aykırılıkların giderilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Belediyeden verilen yanıtta ise, “28.03.2022 tarihinde saha ekiplerimiz tarafından gidilerek güvenlik açısından gerekli uyarıların yapılmış olduğunu ve şikayetinizde belirtilen zarar konusunda da kat mülkiyeti esasları dahilinde gerekli mahkemelere başvurmanız gerektiğini bilgilerinize sunarız” denildi.

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