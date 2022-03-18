Telefonda ‘akrabayız’ diyerek dolandırdığı kadınla yaptığı görüşme ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de kendisini akrabası olarak tanıtıp ev alacağını söylediği kadını 130 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile mağdurun görüşmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

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Kadıköy’de kasım ayında, Özbekistan uyruklu G.K.İ., telefonda kendisini yeğeni olarak tanıttığı 77 yaşındaki S.Z.D’yi, ev alacağını söyleyip 7 bin Euro ve 16 bin lira para dolandırıldı. G.K.İ.’nin bir süre sonra yeniden para talep etmesi üzerine durumdan şüphelenen kadın, polisi arayarak olayı anlattı.

Kadın polis eşliğinde şüpheliyle tekrar konuşarak, parayı vereceğini söyledi. G.K.İ. parayı almaya geldiğinde polis ekiplerince yakalandı. Karakoldaki işlemlerin ardından şüpheli G.K.İ. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadının G.K.İ. ile yaptığı telefon görüşmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Telefon görüşmesinde şüpheli kendisinin yurt dışında olduğunu parayı ise arkadaşının gelip alacağını anlattığı duyuluyor. (DHA)