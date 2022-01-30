Abone Ol

TIR otoyolda alev alev yandı

Osmaniye'de otoyolda alev alan TIR kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 11:58 - 30 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde E-90 Otoyolu Şekerdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Muhammet Sayhan yönetimindeki 47 ABF 908 plakalı TIR’ın motor kısmından dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden Seyhan, TIR’ı emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inip itfaiyeyi aradı. Alevler, kısa sürede TIR’ın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet Gaziantep Osmaniye