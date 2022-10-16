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TIR’a gizlenen 45 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli'de polisin takibe alarak durdurduğu TIRın dorsesinin tabanındaki gizli bölümde 45 kilo eroin ve 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Birbirine bağlı uyuşturucu paketleri dorsenin tabanından ip çekilerek çıkarıldı

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TIR’a gizlenen 45 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda takibe aldığı TIRı durdurdu. TIR, emniyet müdürlüğünün bahçesine çekilerek narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine dorsenin tabanındaki gizli bölüm açıldı.

Birbirine bağlı paketler ip çekilerek dorsenin tabanından çıkarıldı. 45 kilo eroin ile 1 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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