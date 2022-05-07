TIR’ın üstündeki iş makinesi aracın üstüne düştü
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırın üstünde bulunan iş makinesi park halindeki aracın üstüne düştü.
Kaza, Elazığ'ın Alakacaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 23 AAS 641 plakalı otomobilin üstüne düştü. Kazada araçta kimsenin olmaması büyük bir felaketi önlerken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.