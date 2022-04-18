Tokat’ta kuvvetli rüzgar: Uçan çatılar araçların üzerine düştü
Tokat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sanayi sitesinde bazı dükkanların çatısı uçtu. Park halindeki araçların üzerine düşen çatılar hasara neden oldu.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar binaların çatılarına zarar verdi.
Kent merkezinde Küçük Sanayi Sitesi’nde bazı dükkanlarının çatıları rüzgardan uçarak park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu. (DHA)