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Trabzon’da çöpte bebek cesedi bulundu

Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bebek cesedi bulundu.

Yayınlanma: 23:43 - 10 Eylül 2022 Güncellenme:
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Trabzon’da çöpte bebek cesedi bulundu

İlçeye bağlı Taşönü Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri’nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı. (AA)

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