Trabzon’da heyelan! Mahalle yolu kapandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, karların erimesiyle meydana gelen heyelanda Özdil Mahallesinde yol, ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı

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İlçeye bağlı Özdil Mahallesi Torlaklı mevkiindeki yolda karların erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Sarp arazide kayan toprak kütlesinin dolduğu yol, ulaşıma kapandı.

Bölgede ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle beton zemini çatlayan ve beton duvarı da yıkılan yolu açmak için çalışma başlattı. DHA

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