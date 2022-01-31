Trafikte tartıştığı kadın diş hekimine dehşeti yaşatmıştı… İstenen cezalar belli oldu

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak'a hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla üç sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, aracın üstüne çıkarak zarar veren sanık Emre Etyemez hakkında üç suçtan 4 yıl 9 aya kadar hapis talep etti.

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Alibeyköy’de 13 Ağustos 2020’de akşam saatlerinde trafikte tartıştığı Sena Koçak’a hakaret ederek aracının kaportasına çıkarak ön camını kırdığı gerekçesiyle Emre Etyemez tutuklanmış, ilk duruşmada ise tahliye edilmişti.

Sena Koçak’ın olay anını cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ise sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşılarak tepkilere neden olmuştu.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Etyemez, eşi Gülüzar Etyemez ve baldızı Buse Keleş katılmadılar. Şikayetçi Sena Koçak da duruşmaya gelmedi.

Sanık Emre Etyemez’in avukatı, “Mala zarar verme” suçu yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ederek “Karşı tarafın zarar konusunda beyanda bulunmaları için süre verildi, ancak bugüne kadar herhangi bir bildirimde bulunulmadı. Bu da ödeme konusunda itirazlarının bulunmadığı yönünde kanaat oluşturmaktadır” dedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, şikayetçi Sena Koçak yönetimindeki araçlar Eyüpsultan, Emniyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu, sanık Emre Etyemez’in de aynı istikamette ilerlediğini anlattı.

Mütalaada sanığın şikayetçinin makas atıp öne geçtiği iddiasıyla kızdığı, daha sonra aracı durdurarak arkada bulunan şikayetçinin yanına giderek küfür edip tehdit ve hakarette bulunduğu belirtildi.

Sanık Emre Etyemez’in şikayetçinin kolunu tutarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı ve şikayetçinin aracının üstüne çıkarak camı tekmeleyip kırdığı anlatılan mütalaada, diğer sanıkların da hakarette bulundukları kaydedildi.

Sanık Emre Etyemez’in “Basit yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 3 aya kadar hapsi, “Mala zarar verme” suçundan ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 2 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Emre Etyemez’in “Tehdit” suçundan hakkında mahkumiyetine yeterli kesin delil elde edilemediğinden beraati talep edildi.

Diğer sanıklar Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş’in ise “Hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları istenirken, “Yaralama” ve “Tehdit” suçlarından beraatleri talep edildi.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İlk duruşmada tahliyesine karar verilen sanık Emre Etyemez, eşinin doğum yaptığını eve gitmek üzere olduklarını, şikayetçinin aracını kendi araçlarının önüne kırdığını, kendisinin neredeyse arabaya çarpacağını söyleyerek “Kimseyi darp etmedim. Yaptığım tek şey arabanın üstüne çıktım. Arabanın ön kaputuna zıpladım. Cama vurarak kırdım. Müşteki küfür ettiği için küfür etmiş olabilirim. Tehdit ve hakarette bulunmadım. Pişmanım, özür diliyorum” demişti. Diğer sanıklar da hakaretlerin karşılıklı olduğunu söylemişti.

“GERİCİ DEYİP KÜFÜR ETTİLER”

Şikayetçi Sena Koçak ise sanığın aracının yol vermemek için üzerine sürdüğünü, gaza bastığını, küfür duyması üzerine korkudan aracını durdurduğunu anlatarak “Kendilerine küfür edemezsiniz dedim. o esnada şoka girdim. İnsanlardan yardım istedim. Kendimi korumak maksadıyla telefonla görüntü almaya başladım. Sanık arabanın üzerine çıktı. Emre, bana küfür edemezsin diyerek sol kolumu sıkıştırıp vurdu. Önce kaputu parçaladı. Sonra tekrar üzerine çıkıp cama vurmaya başladı. Ben bu sırada video almaya başladım. Buse ve Gülüzar da yanıma gelip başımın sağ tarafına yumruk attılar. Videoyu sonlandırmama çalıştılar. Gülüzar başımdaki eşarbı çıkartana kadar aşağı doğru çekti. Eşarbım açıldı. Üçü üstüme geldiler. Gerici deyip küfür ettiler. Ben vurmaya çalışmadım, telefonumu almamaları için yapıştım. Hakaret etmedim. Sanıklardan şikayetçiyim” demişti. (DHA)

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