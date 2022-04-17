Abone Ol

Tren otomobili metrelerce sürükledi! Yaralılar var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni çarpan otomobildeki baba-oğul yaralandı. Tren yolcuları, otobüslerle İzmir'e gönderildi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tren otomobili metrelerce sürükledi! Yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Üçeylül Mahallesi’ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği ileri sürülen 64 LS 368 plakalı otomobile çarptı.

METRELERECE SÜRÜKLEDİ

Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin Güveme (21) ve yanındaki babası Cengiz Güveme (51) ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Trendeki yolcular, aktarıldıkları otobüslerle yolculuklarına devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

12 yaşındaki engelli çocuk feci şekilde can verdi İlginizi Çekebilir 12 yaşındaki engelli çocuk feci şekilde can verdi Kardeşleriyle çöp atmaya gitti hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Kardeşleriyle çöp atmaya gitti hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya baba Çocuk Haber izmir Kastamonu kaza Oğul oyun