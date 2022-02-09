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Tuzla’da yolu paylaşamayan sürücülerin tehlikeli kapışması 

Tuzla'da trafikte bir sürücü, hatalı şerit değiştirerek kendisini tehlikeye atan otomobili makas atarak takip etti. Yoldaki kapışma kırmızı ışığa kadar sürdü. Burada sürücülerden biri aracından inip diğer sürücüye saldırmak istedi. Ancak ışığın bir anda yeşile dönmesiyle sürücü gaza basıp uzaklaştı.

Yayınlanma: 11:08 - 09 Şubat 2022 Güncellenme:
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Olay önceki akşam saatlerinde Tuzla Akfırat Mahallesi Formula 1 Yolu’nda meydana geldi.

Sol şeritte seyreden otomobilin sürücüsü, orta şeritten hızla önüne geçen başka bir sürücü nedeniyle kaza tehlikesi geçirdi.

Son anda frene basan sürücü daha sonra makas atarak kendisini tehlikeye atan otomobilin peşine takıldı.

Makas atan sürücü kırmızı ışığın yanmasıyla aracından inerek diğer otomobilin kapısını açmak istedi.

Kapısı kilitli olan otomobilin sürücüsü yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti.

O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)

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