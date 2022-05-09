Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı

İstanbul Şişli'de Ukraynalı kadın turistin cep telefonunu tercüme programını kullanma bahanesiyle alıp kaçan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şişli’de 25 Mart gecesi bir şahıs konuşma bahanesiyle Ukraynalı A.P.’nin yanına yaklaştı. Tercüme uygulamasını kullanma bahanesiyle turistin kadının telefonunu alan şahıs, bir anda kaçmaya başladı. Talihsiz kadın zanlının peşinden koşsa da yakalayamadı. O anlar kameralara yansıdı.

AYNI GÜN YAKALANIP TUTUKLANDI

Turistin şikayetçi olması üzerine polis tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri aynı gün şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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