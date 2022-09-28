Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde trafik kontrol noktasında uygulamadan kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı. Olayda biri polis iki kişi yaralandı.
Alsancak Polis Merkezi Amirliği mevkisinde trafik uygulama noktası oluşturan ekipler, E.A. idaresindeki plakalı cipi durdurdu.
Polis ekibinin alkol kontrolünü reddeden sürücü, uygulama noktasında bir polis memurunu aracıyla çarpıp yaralayarak kaçtı. Sürücünün yakalanması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kovalamaca sırasında E.A’nın aracı, Liman Caddesi’ni Ankara Caddesi’ne bağlayan kavşakta H.S’nin (40) kullandığı otomobile çarptı. Kazada yaralanan H.S, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan E.A’nın yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi. 27 yaşındaki E.A’ya 10 bin lira idari para cezası uygulandı. (AA)