Uyuşturucu üretmek için eve düzenek kurmuş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evin içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için özel odalar oluşturulduğu belirlendi. Evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde üretildiği tespit edilen bir eve polis operasyon düzenledi. Yapılan baskında, evin odalarına uyuşturucu üretimi için özel ışıklandırma ve kurutma sistemi kurulduğu tespit edildi.

Uyuşturucu üretimi yapan S.B. (29) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 29 bin 455 TL nakit para, 940 gram esrar maddesi ve ekili halde 32 kök kenevir ele geçirildi. (DHA)