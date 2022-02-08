Uyuyan sürücü kazaya neden oldu

İstanbul Çatalca’da direksiyon başında uyuya kalan minibüs şoförü seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüs şoförü hafif yaralandı.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalca'dan İstanbul istikametine ilerleyen 34 LFM 485 plakalı minibüs sürücüsü, direksiyon başında uyuya kalınca aynı istikamette ilerleyen 34 KV 274 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste şoför sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bacağından yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Servis aracının İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelini taşıdığı öğrenildi.