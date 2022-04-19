Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracını zarar gelmemesi için site dışına çıkaran şahıs, üzerine çatı düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak’ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz P., apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü.

Yavuz P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA…

Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan Yavuz P. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz P., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İHA

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