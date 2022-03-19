Varank: Cumhurbaşkanımız ülkenin itibarı için dertlidir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir. Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir. Ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir“ dedi.

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Amasya’da 2019 yılında temel atma töreni gerçekleştirilen 20 yeni fabrika, OSB hizmet binası, kurs merkezi, anaokulu ve caminin inşaatı tamamlandı. Merzifon’da düzenlenen açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bakınız Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir. Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir.

Ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir. Ülkemizi ekonomisi en güçlü ilk on ülke arasına sokma konusunda dertlidir.

Vatandaşlarımızı daha fazla refaha kavuşturma konusunda dertlidir. İşte bu yüzden bizlerin, bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alması gerekiyor. “

Bakan Varank, açılış programının ardından fidan dikme törenine katılıp, fabrikaları ziyaret etti. (DHA)

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