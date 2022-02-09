Varillerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nce, yapılan uyuşturucu operasyonunda bir araçta 3 adet varil içerisine gizlenmiş 48 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet varil içerisine gizlenmiş 48 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.

RUHSATSIZ TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir evde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet tabanca fişeği ele geçirilerek el konuldu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda Uyuşturucu “Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak” suçlarından gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulanan 1 kişi ise Narkotik ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

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