Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar

Antalya'da vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek yüksek kazançlı borsa yatırımı paylaşımında bulunup kazanç vaadi ile insanları dolandıran ve bu yöntemle 1 milyon TL kazanç elde eden 5 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı.

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan, akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep eden.

Sonrasında yüksek meblağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenleyerek kazandıkları paraları alabilmeleri için çeşitli vergiler ve dosya masrafları adı altında para alarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen ve bu yöntemle yaklaşık olarak 1 milyon TL haksız kazanç elde eden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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