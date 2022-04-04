Villayı uyuşturucu serasına dönüştürdüler

Denizli’de biri villa olmak üzere kiralanan iki adreste kurulan özel düzenekler ile skunk yetiştirerek uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Denizli'de “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan görevlileri harekete geçti.

Biri villa olmak üzere kiralanan iki adrese kurdukları özel düzenekler ile skunk yetiştirerek uyuşturucu madde imal ettiği tespit edilen 2 kişi için operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerin binalara gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda üretim aşamasında olan madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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