Yalnız yaşadığı konteynerin içinde yanarak öldü

Sivas'ın Gürün ilçesinde 92 yaşındaki vatandaş, yalnız yaşadığı konteynerde çıkan yangında yanarak öldü.

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Edinilen bilgiye göre olay, Gürün ilçesine bağlı Yuva köyünde yaşandı. Köy sakinleri sabah saatlerinde, 92 yaşındaki Celal Almalı'nın tek başına yaşadığı konteynerden alevler yükseldiğini gördü.

Köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeyi başardı. Ancak Almalı kurtarılamadı. Vücudunun bir kısmı da yanan Almalı'nın öldüğü anlaşıldı. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Almalı'nın kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldı. Almalı'nın sobanın kovasını değiştirmek isterken düşmesi sonucu yangının başladığı tahmin ediliyor. (İHA)

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