Yan baktın kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde gençlerin arasında çıkan "Yan baktın" kavgasında iki kişi öldürüldü.

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Olay ilçeye bağlı Yeşil Mahalle 4225 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce husumetli olan Bünyamin Davarcı (22), Ender Yıldırım (22), A.S. (23), ile karşı taraftan E.D. (28),E.D. (17), E.D.(19) ve A.C.Y. (16) gündüz saatlerinde yan baktın nedeniyle tartıştılar.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençleri mahalleliler ayırdı. Gece 01.30 sıralarında aynı yerde toplanan gençler, tekrar kavga etti.

Kavga sırasında Bünyamin Davarcı ve Ender Yıldırım göğüslerinde av tüfeğiyle yaralandılar. Hemen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Bünyamin Davarcı ile Ender Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.S., E.D., E.D., E.D., A.C.Y. gözaltına alınırken, kavgada kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.