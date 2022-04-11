Yasak aşk iddiasıyla işkence yapan üç kadın hakkında yeni karar

Eşleriyle ilişki yaşadığını öne sürdükleri Aslı U.Y.'yi dövüp, saçlarını kesen ve mahkeme çıkışı zafer işareti yapan üç kadının sekiz yıldır yargılandığı davada yeni gelişme...

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Olay, 2014 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana geldi. Bir okulun kantininde birlikte çalışan Şenay K., Songül Ş., Nejla Ç., eşleriyle ilişki yaşadığını iddia ettikleri, diğer kantin çalışanı Aslı U.Y.’nin evine gitti.

SAÇLARINI KESTİLER

Üç kadın, Aslı U.Y.’yi kurusıkı tabancayla tehdit ederek, silahın kabzasıyla darp etti ve saçlarını makasla kesti. Eşleriyle birliktelik yaşadığını zorla itiraf ettirdikleri anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayı anlatmaması için tembihleyen üç kadın, evdeki iki cep telefonu da alarak ayrıldı.

Aslı U.Y.’nin şikayetinin ardından üç kadınla ilgili başlatılan soruşturma sonrası ‘yaralama’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘yağma’, ‘hakaret’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından dava açıldı.

ZAFER POZU VERDİLER

Sanıklar, Aslı U.Y.’e ait iki telefonu iade ettikleri için ‘yağma’ suçundan beraat etti, diğer suçlardan toplamda 1 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle tutuklanmadılar. Kararın ardından duruşma salonundan çıkan üç kadın Zonguldak Adliyesi önünde ‘zafer pozu’ vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na atıfta bulunan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç.’nin, “Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi” yazılı fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, kararı bozarak ‘yağma’ suçundan da ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yeniden yargılamaya 30 Mart’ta devam edildi.

“SON DERECE PİŞMANIM”

Şikayetçinin katılmadığı duruşmada, Şenay K., Songül Ş., Nejla Ç. ve avukatları hazır bulundu. Savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Şenay K., “Kesinlikle yağma suçunu işlemedim. Diğer olaylardan dolayı son derece pişmanım. Aslı U.Y.’nin zararını karşılamak istiyorum. Süre verilsin” dedi.

Diğer sanıklar da Aslı U.Y.’nin zararını karşılamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, zararın karşılanması için sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)