Yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inmedi
Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşla bir adama TIR çarptı. Vatandaşın aracın altında kaldığını gören şoför ise şoka girerek aracından inmedi.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Ahmet Arif Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam, yolun karşısına geçmek isterken TIR’ın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı adamın yardıma koşarken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza sonrası çevrede büyük panik yaşanırken, TIR şoförünün araçtan inmemesi göze çarptı. Şoka giren sürücünün dakikalarca etrafa baktığı görülürken, yaralı ilk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. (İHA)