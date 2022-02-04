Yaşlı kadın yemek yaparken çıkan yangında öldü

Adana'da tek başına yaşayan 85 yaşındaki kadın, yemek yaparken çıkan yangında hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 85 yaşındaki Hatice Mazı isimli kadın evde yemek yaptığı sırada yangın çıktı. Yangın sırasında evden çıkamayan yaşlı kadın dumandan etkilendi. Bir süre sonra yangın çıktığını fark eden komşuları olayı itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri kapı kilitli olduğu için giremedikleri eve demir kapıyı güçlükle açarak içeri girdi. Dumandan etkilenen ve hareketsiz halde yatan kadın özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis evde çalışma yaptı. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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