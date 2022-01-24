Haberler - Günün İçinden

Yedek lastiğin içine gizlenmiş, 10 kilo eroin ele geçirildi

Mardin'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada yedek lastiğin içine gizlenmiş, 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yedek lastiğin içine gizlenmiş, 10 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş, paketler halinde 10 kilo 400 gram eroin bulundu.

Uyuşturucu maddeye el konurken, sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Hakkari'de 42 kilo eroin, 55.5 kilo metamfetamin ele geçirildi İlginizi Çekebilir Hakkari'de 42 kilo eroin, 55.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet Hakkâri Mardin uyuşturucu Yüksekova