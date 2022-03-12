Yok böyle dolandırıcılık: Çocukları kullandılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vatandaşları arayan dolandırıcılar, kendilerini özel kalem müdürü olarak tanıtarak, 'Çocukları giydirmek için destek istiyoruz' yalanını uydurdu. Şikayetlerin artması üzerine belediye konuyla ilgili vatandaşları uyardı.

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Son günlerde artan dolandırıcılık yalanlarına bir yenisi de Darıca’da eklendi. Her geçen gün farklı yalanlar ile vatandaşların karşısına çıkan dolandırıcılar bu kez kendilerini, Darıca Belediyesi, özel kalem müdürü olarak tanıttı.

‘Çocukları giydiriyoruz. Belediye başkanımızın selamı var desteklerinizi bekliyoruz’ diyerek para isteyen dolandırıcılar için şikayetler artından belediyeden açıklama geldi.

Vatandaşları uyaran Darıca Belediyesi, sosyal yardımları kendi bünyesinde yaptığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“Darıca Belediyesi olarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmamaktayız. Belediyeden aradığını iddia ederek para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve bu tür kişileri hemen güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Bu tür ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.”

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