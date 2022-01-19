Yol kavgasında taksinin altında kalıp öldü

Bağcılar'da TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu. Ardından sürücüye yanıt vermek için aracından inen şahıs bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay Bağcılar TEM otoyolu İstoç mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Şenocak’ın aracına hafif bir şekilde vurdu. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şenocak’a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı. Taksi ve Şenocak’ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şenocak’ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle trafikte de bir süre yoğunluk yaşandı. Şenocak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, “Arkadan gelen bir araç vurdu. Bırakıp kaçtılar. Bu kadar mı insanın vicdanı yok” dedi. (İHA)

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