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Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Adıyaman-Sakarya arası yolcu taşıyan otobüs, 3 metre yükseklikteki alt geçitte sıkıştı. Yolcular tahliye edilirken yaklaşık 45 dakikalık çalışma neticesinde otobüs sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yayınlanma: 13:12 - 02 Şubat 2022 Güncellenme:
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Adıyaman-Sakarya arası yolcu taşımacılığı yapan ve Öz Gülaras firmasına ait otobüs, Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı.

Vatandaşlar otobüsten indirilirken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışma neticesinde o bulunduğu yerden kurtarıldı. Otobüste ve alt geçitte maddi hasar meydana gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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