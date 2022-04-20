Yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçları biçti

Sakarya D020 duble karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araç ile seyir halindeki 1 yolcu minibüsüne çarparak durabildi. Bir kişinin hafif yaralanması ile neticelenen kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan ve park halinde bulunan otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 duble karayolunda Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 54 BY 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil ve ardından aynı istikamette seyir halinde olan yolcu minibüsüne de çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Zincirleme kazada yaralanan Aleyna, yaşam savaşını kaybetti