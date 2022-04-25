Yozgat’ta korkunç kaza: 4 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Sivas'tan Yozgat istikametine giden araç sürücüsü M.G., Akdağmadeni ilçesi Gökdere Köyü yakınlarında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje düştü.

Kazada sürücü M.G. ile araç içerisinde bulunan E.A.G., Z.A.G., ve H.S.G., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine sevk edilirken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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