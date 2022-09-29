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Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken polis tarafından yakalanan 1'i terör örgütü PKK'lı 2 kişi tutuklandı.

Yayınlanma: 16:53 - 29 Eylül 2022 Güncellenme:
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Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi Demirtaş Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı.

Yapılan kimlik sorgulamasında M.D.’nin terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, R.T.’nin ise resmi belgede sahtecilik ve yağma’ suçlarından 25 yıl hapis cezası olduğu ve arandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve R.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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