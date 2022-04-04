Zeytinburnu’nda çöken bina için sanıklara beraat

Zeytinburnu'nda 2017 yılında 2 kişinin ölümü, 14 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bina çökmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme davada yargılanan site yönetim kurulu üyesi tutuksuz 3 sanığın beraat etmesine karar verdi.

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Zeytinburnu'nda 13 Ocak 2017 yılında daha önce boşaltılan bina çökmüştü. Çöken binanın önünde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde site yönetim kurulu üyesi 3 kişiye dava açılmıştı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet S. ile İbrahim Y. hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

SANIK: BİZ BİNAYI BOŞALTTIK

Savunma yapan sanık İbrahim Y. “Biz görevimizi yaptık binayı boşalttık. Bina yıkıldığında biz yönetici değildik” dedi. Diğer sanık Ahmet S.'de beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Ahmet S., Fuat Y., İbrahim Y. hakkında ‘taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan dava açılmışsa da, atılı suçun unsurları oluşmadığından beraat etmelerine hükmetti. (İHA)

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