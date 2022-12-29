Zonguldak’ta arkadaşlarını döven 4 lise öğrencisi adliyede

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edildi.

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Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11inci sınıf öğrencisi N.G.nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. N.G.ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu.

Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor.

Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 öğrenci, sabah saatlerinde Ereğli Adliyesine sevk edildi. 4 lise öğrencisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde N.G. isimli öğrencinin arkadaşları tarafından darbedilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Zonguldak Ereğlideki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmitte de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız her türlü şiddete sıfır tolerans anlayışıyla süreci hassasiyetle yakından takip etmektedir.” (DHA)