Garanti BBVA 25 yıldır dijital bankacılığa yön veriyor

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Dünya Ekonomik Forumu'nun 2022 yılı için belirlediği mega trendlerden dijitalleşme; insan, çevre ve dünya için kullanılıp bu alanlarda yeni fırsatlar oluşturmaya başladı. Dünya ve buna bağlı olarak tüm insanlık hızlı bir değişim ve yenilenme içerisinde bulunuyor. Değişim ve yenilenme dijitalleşmeyle pozitif yönde gerçekleşiyor. Yeni dünya düzeni de dijitalleşme üzerine kuruluyor. Neredeyse tüm sektörler ve ihtiyaçlar dijital dünya üzerinde yön buluyor. Dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen bankacılık da dijitalleşmeye hızla adapte olarak sürekli güçleniyor. Bu kapsamda eskiden alternatif kanal olarak adlandırılan dijital bankacılık, artık bir kanal olmanın çok ötesine geçerek bir deneyim alanına dönüştü.

Türkiye'de dijital bankacılığı 25 yıl önce ilk başlatan banka olan Garanti BBVA, mobil bankacılıkta ise 15 yıllık bir geçmişe sahip. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Dijital bankacılığın gelişmesiyle birlikte bankacılık zamandan ve mekândan bağımsız hale geldi. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte mobil bankacılık da gelişmeye başladı. Mobil bankacılık hızlı gelişim göstererek dijital bankacılıkla eş düzeye ulaştı. Daha önceleri alternatif kanal olarak değerlendirilen dijital bankacılık ve mobil bankacılık en önemli kanallardan biri ve kullanıcılar için bir deneyim alanına dönüştü. Özellikle açık bankacılığın gelişmesiyle birlikte mobil bankacılık zaman ve mekândan bağımsız olmasının yanından platformlardan da bağımsız bir hale geldi. Pandemiyle birlikte artan dijital okuryazarlığın etkisiyle dijital bankacılık daha çok kullanılmaya başladı.” dedi.

Evlioğlu “Tüm bu gelişmelere rağmen müşterilerimizin her birinin dijital okuryazarlığının aynı ölçüde olmama ihtimali ve insan etkileşimine ihtiyaç duymak isteyebileceğinden yola çıkarak süreçlerimizi geliştiriyoruz. İnsan etkileşimine ihtiyaç duyan müşterilerimiz için Mobil'den kolayca ulaşabilecekleri ortamlar geliştiriyoruz. Akıllı asistanımız Ugi müşterilerimizin sorularına yanıt veriyor, onları yönlendiriyor. Görüntülü konuşma yöntemiyle müşteri temsilcisine ve hatta şubelerimizdeki portföylere ulaşımı mümkün hale getirdik. Mobil'e gerekli noktada insan desteği de ekleyerek her ihtiyacın çözümü için ilk temas noktası yapmayı amaçlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz Garanti BBVA Mobil üzerinde bulunan 500'den fazla çözümü bulundukları ortamda kolay ve güvenli bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyor. Geldiğimiz noktada 13 milyonu aşkın dijital müşterimizin 12.6 milyonu mobil aktif olarak kullanıyor. Bugün ürün satışlarımızın adetsel olarak %86'dan fazlası dijital kanallarımızdan yapılıyor. Mobil ve internet şubemizde yapılan işlem adetlerimiz pandemi öncesine göre %100'ün üzerinde arttı ve bu artış kalıcı olarak devam ediyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

En büyük güç veri

Evlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Verinin büyük bir güç olduğu bu dönemde müşterilerimizin hayatlarında bir değer, anlam yaratma, onlara fayda sunmamız kolaylaşıyor. Veri, müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştıran, günlük ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam tarzlarına göre önerileri kişiselleştirebilen, finansal hizmetlerden daha ötesini sunmaya odaklanan bir dünya sunuyor.” dedi.

Müşterilerin dijital deneyimini dönüştürecek iki önemli alanın açık bankacılık ve platform bankacılığı olduğunu belirten Evlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Açık bankacılıkla verinin demokratikleşmesi sağlanıyor. Finansal verilerini tek çatı altında toplamak isteyen müşteriler, farklı kurumlardaki hesaplarını görüntüleme ve yönetme kolaylığına sahip oluyor. Dolayısıyla müşterilere daha iyi bir deneyim sunmak adına iş birliklerinin arttığı, yeniden şekillenen bir ekosistem ortaya çıkıyor. Açık bankacılık alanındaki regülasyonlar dâhilinde farklı kurumlar üzerinden ödeme başlatma, farklı kurumlardaki hesapları tek bir noktadan izleyebilmek gibi özellikleri müşterilerimize sunabiliyoruz. KOBİ'lerimiz başka bankalara ait üye işyeri hareketlerini de tek ekran üzerinden görüntüleyebiliyor. Garanti BBVA olarak hem kurumsal hem de bireysel müşterilerimize kanal, zaman ve mekân bağımsız şekilde hareket edebilecekleri, geniş bir hizmet setini içerecek açık bankacılık servisleri sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Garanti BBVA'da sürdürülebilirlik ve dijitalleşme birbirini tamamlıyor

Garanti BBVA, dijitalleşmeye yaptığı yatırımla sürdürülebilirlik uygulamalarını destekliyor. Sürdürülebilirliği odağına alan banka, dijital kanallarıyla uçtan uca sürdürülebilir hizmetler sunuyor. Evlioğlu, bankanın sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi birleştiren uygulamalarıyla ilgili olarak, “Dijitalleşmenin sağladığı verilerin ölçülmesi, büyük veri, yapay zekâ uygulamaları ve mobil teknolojiler, sürdürülebilirlik faaliyetleri için veri toplanması ve strateji oluşturulması bakımından önem arz ediyor. Garanti BBVA olarak, iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme stratejilerimiz odağında dijitalleşmeyi bir araç olarak görüyoruz. ‘Ekolojik Durumum' ve ‘Finansal Sağlık' uygulamalarımızla sürdürülebilirlik odağında dijital kanallarımızı kullanarak uçtan uca hizmetler sunuyoruz. ” dedi.

Evlioğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Müşterilerimiz karbon ayak izlerini azaltmak için örneğin mobilden müşteri olma, dijital ekstre tercihi gibi sürdürülebilir adımlar attıklarında biz de onlar adına ecoDrone ile ulaşması zor alanlara tohum topu bırakarak iklim kriziyle mücadelelerine katkıda bulunuyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için birlikte atacağımız adımlarla bu dönüşümü sağlayabileceğimizi ve kolektif hareket edersek bu etkiyi katlayabileceğimizi biliyoruz. Bireyler olarak bu alanda atacağımız adımların küçük olduğunu asla düşünmemeliyiz; birlikte bu adımlar çok büyük bir değişime, dönüşüme olanak sağlayacak. Ancak henüz yolun çok başında olduğumuzu da biliyoruz. Uygulamamızda bu anlamda sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırmak üzerine çok daha fazla tavsiyeyi ve kurguyu hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki adımımız tüzel müşterilerimizin karbon ayak izlerini hesaplamak ve çevresel etkilerini en aza indirebilecekleri çözümlere ulaşabilmelerini sağlamak olacak.”