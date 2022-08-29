Araç bulunamıyor kiralama ikinci ele döndü

Son dönemde araç tedarikinde yaşanan sorunlar ve fiyat artışları, kiralama sektörünü de doğrudan etkiledi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, sektördeki daralmanın kendilerini de etkilediğini, sorunun çözümü amacıyla ikinci el araçları da kiralamaya başladıklarını söyledi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Ekici, “Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3, otomobil pazarının yüzde 10.3, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 5.6 daraldığı görülüyor.

Otomotiv pazarında yaşanan bu daralmanın daha ne kadar devam edeceğini öngörmek güç. Yeni otomobil tedarikinde bu dönemde sıkıntı olduğu için araç kiralama sektörü de arzu edilen araç filosu büyüklüğüne, büyüme potansiyeli olmasına karşın ulaşamıyor” dedi.

13.9 MİLYAR TL YATIRIM

Bu arada TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'na göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 13.9 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 30 bin 700 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 65 milyar 400 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tercih düşük donanım

Artan araç maliyetleri sebebi ile müşterilerin bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneldiklerini söyleyen TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine karşın araç kiralama satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı. Araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyoruz” dedi.