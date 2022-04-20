Avrupa otomobil pazarı martta daraldı

Avrupa otomobil pazarı mart ayında yüzde 18,8 daraldı. Bu ayda Avrupa'da toplam 1 milyon 127 bin 77 adet satış gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık (BK) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Mart ayında yüzde 18,8 düşüş yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Mart dönemi Avrupa Otomobil Pazarı raporuna göre, otomobil pazarı bu yılın mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 daraldı ve toplam 1 milyon 127 bin 77 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl bu sayı 1 milyon 387 bin 985 adetti.

AB, BK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Mart döneminde ise yıllık yüzde 10,6 azaldı ve toplam 2 milyon 753 bin 256 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 3 milyon 80 bin 688 adetti.

TÜRKİYE ALTINCI SIRADA

2022 Mart ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 azalış ve 116 bin 834 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 39,5 ile İsveç, yüzde 38,4 ile Danimarka ve yüzde 34,5 ile Slovenya oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 52,3 ile İzlanda, yüzde 40,4 ile İrlanda ve yüzde 40,2 ile Romanya oldu.

AB, BK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 24,4 ile İtalya, yüzde 23,3 ile İsveç ve yüzde 22,4 ile Finlandiya oldu. Ocak-Mart döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 51,1 ile İzlanda, yüzde 39,6 ile Romanya ve yüzde 24,8 ile Slovakya oldu.

İlginizi Çekebilir İkinci el araç fiyatlarına KDV ayarı: Yüzde 4 daha zamlandı