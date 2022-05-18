Avrupa’da otomobil satışları art arda onuncu ayda düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, yeni otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 düşerek 830 bin 447'ye geriledi.

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Avrupa’da otomobil satışları, tedarik zinciri sorunlarının otomobil üretimine zarar vermeye devam etmesiyle art arda onuncu ayda düşüş kaydetti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 düşerek 830 bin 447’ye geriledi.

İspanya’da, İtalya’da Almanya’da ve Fransa’da otomobil satışları düşüş kaydetti.

PAZAR MARTTA DARALMIŞTI

Öte yandan, Avrupa otomobil pazarı mart ayında daralmıştı.

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık (BK) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre, otomobil pazarında 2022 Mart ayında yüzde 18,8 düşüş yaşanmış; bu ayda Avrupa’da toplam 1 milyon 127 bin 77 adet satış gerçekleşmişti. (REUTERS)

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