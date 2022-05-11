Çin’de otomobil satışlarında sert düşüş

Çin'de otomobil satışları nisanda yıllık bazda yüzde 47,6 azaldı. Bu düşüşte corona virüsü vaka sayısının sıfırlanması politikası kapsamında fabrikaların kapatılması ve galerilerdeki müşterilerin azalması etkili oldu.

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Çin’de otomobil satışları, corona virüsü vaka sayısının sıfırlanması politikası kapsamında fabrikaların kapatılması, galerilerdeki müşterilerin azalması ve harcamaların düşmesi nedeniyle nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.6 geriledi.

Bu sert düşüş, Çin’in son haftalarda corona virüsü vakalarındaki artışı sınırlamak için devreye aldığı önlemlerin ekonomik etkilerini gözler önüne seriyor.

SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 12 DÜŞTÜ

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de 2022’nin ilk dört ayındaki satış hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 12 düştü.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın satışları, Shanghai’daki koronavirüs tecriti nedeniyle lojistik aksamalardan dolayı ihracatının sıfıra düşmesiyle, nisan ayında yüzde 98 geriledi. (REUTERS)

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