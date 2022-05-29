İkinci el otomobil ithalatına izin verilsin

Piyasaya sürülen araç sayısının talebi karşılayamadığını söyleyen sektör yetkilileri yurtdışından yapılacak 2. el otomobil ithalatıyla. bu sorunun giderilebileceğini belirtiyor

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Cem YILDIRIM

Döviz kurlarının dalgalı seyri ve üretimden kaynaklı sıkıntılar nedeniyle sıfır otomobil fiyatları yükselirken 2. el otomobil talebi de artıyor. Otomobil sektöründe piyasaya sürülen araç sayısının talebi karşılamaya yetmediğini, yurtdışından yapılacak 2. el otomobil ithalatıyla bu sorunun giderilebileceği söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, az kullanılmış araç ithalatının bu süreçte çözüm olabileceğini kaydetti.

ÜÇ YAŞINA KADAR

Dar gelirli bir vatandaşın alıp sanayide bakım yaptırarak bineceği bir aracın fiyatının dahi 100 bin TL'den başladığına, orta segment arabaların başlangıç fiyatının 300 bin TL olduğuna işaret eden Erkoç, “Geçici bir süre 3 yaşına kadar ikinci el otomobil ithalatına müsaade edilirse piyasaların rahatlayacağını düşünüyoruz'' dedi.