İlk çeyrekte otomobil üretim ve ihracatında sert düşüş

OSD verilerine göre, 2022 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adede düştü. Otomobil ihracatı da yüzde 20 azalarak 124 bin 599 adede geriledi.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Ocak-Mart döneminde toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adet oldu.

Ticari araç grubunda 2022 Ocak-Mart döneminde toplam üretim yüzde 2 seviyesinde artarken, bu oran ağır ticari araçlarda yüzde 28 oldu, hafif ticari araç üretiminde ise yüzde 0,3 oranında düşüş yaşandı.

Yalnızca mart ayında ise, otomotiv sanayisinin üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 106 bin 575 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 23,9 azalarak 57 bin 41 adede düştü.

PAZARDAKİ DARALMA SÜRDÜ

Türkiye otomotiv pazarı, 2022’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında daraldı ve pazar 160 bin 16 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 25 oranında azaldı ve 116 bin 834 adet seviyesine ulaştı.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-mart dönem aralığında toplam pazar yüzde 4, otomobil pazarı ise yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 9 oranlarında artarken, hafif ticari araç pazarı paralel seviyede gerçekleşti.

OTOMOBİL İHRACATINDA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı ise bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 14 oranında azalarak 225 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı da yüzde 20 oranında azalarak 124 bin 599 adet oldu.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 3 azalırken, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artmış oldu.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7,6 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 21 azalarak 2,1 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 16 azaldı ve 1,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

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