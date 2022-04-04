Otomobil satışlarındaki düşüş sürüyor

ODD verilerine göre, otomobil satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50 bin 173 adede geriledi.

Sozcu.com.tr

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma mart ayında da sürdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayında yıllık bazda yüzde 15,1 oranında daralan pazar, mart ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,4 daraldı.

Otomobil satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50 bin 173 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 azalarak 14 bin 94 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 Ocak-Mart döneminde ise geçen yıla göre yüzde 25,3 oranında azalarak 116 bin 834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,5 azalarak 35 bin 216 adet oldu.

ŞUBATTA DA DARALMIŞTI

ODD verilerine göre ayrıca, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,3 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,8 azalırken, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,2 geriledi.

Öte yandan, ODD verilerine göre otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde de geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21 bin 122 adede düşmüştü.

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