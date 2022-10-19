Renault CEO’sundan Nissan ile ilişkilerde ‘eşitlik’ vurgusu

Renault ile Nissan arasında mevcut hisse seviyesinin karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesine ilişkin müzakereler sürerken Renault CEO'su Meo, iki firma ittifakında başka bir sayfa açılması gerektiğini kaydetti.

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Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, Fransız otomotiv üreticisi ile Japon Nissan arasındaki ilişkinin “daha eşit olması gerektiğini” söyledi.

Renault, Nissan’da yüzde 43 ile en büyük hisseye sahip. Nissan da Renault’da yüzde 15 hisseye sahip. Renault’un, Nissan’daki hissesinin yüzde 15’e düşürülmesi gündemde.

Nissan’ın mevcut hisse sevisesi farklılığında uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

‘BAŞKA BİR SAYFA AÇILMALI’

Japon Nikkei kuruluşuna verdiği röportajda, son sürece değinen İtalyan yönetici de Meo, “(iki firmanın ittifakında) başka bir sayfa açılmasının” gerektiğini söyledi.

Partnerliği yeniden tanımlamak istediğini kaydeden de Meo, ilişkinin “daha eşit olması gerektiğini” belirterek, “Bu, ‘bir taraf kaybediyor, diğeri kazanıyor’ durumu değil” dedi.

“Her şirket neyde en iyi ise onu yapmalı. Bu (ittifakın) ruhtur” de diyen Meo, Renault hisselerinin olası satışı konusunun “hassas mesele” şeklinde niteleyerek yorum yapmadı.

Müzakerelerin sona ereceği tarihi işaret etmeyen de Meo, Nissan CEO’su Makoto Uçida ile sağlam ilişkisini vurguladı ve “Uçida-san ile haftada iki, üç kez görüşüyorum” dedi (AA)

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