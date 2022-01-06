TOGG açılımı nedir? Yerli otomobil TOGG özellikleri neler?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG C SUV modelinin görücüye çıkmasının ardından ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda C Sedan modeli de tanıtıldı. TOGG açılımı "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu" olarak biliniyor. TOGG seri üretiminin 2023'ün 1. çeyreğinde başlamış olacağı duyuruldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin yerli otomobilinin tanıtımı ABD’nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı’nda gerçekleşti. Daha önce C SUV modelini görücüye çıkaran TOGG, fuarda ikinci otomobili olan C Sedan modelini tanıttı. İlk kez dünya sahnesine çıkan TOGG hakkındaki birçok bilgi de merak konusu oldu.

TOGG AÇILIM NEDİR?

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

TOGG NEDİR?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısatlmasıdır.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG’un CEO'su Gürcan Karakaş, “Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor” dedi. Karakaş, “2022’nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023’ün 1. çeyreğinde başlamış olacak” bilgisini paylaştı.

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG henüz satışan sunulmadığı ve test aşamasında olduğu için özellikler paylaşılmadı. TOGG otomobil hakkında bilinen özellikler şu şekilde;

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacak. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20’ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0–100 km/sa hızlanması 4.8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7.6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.