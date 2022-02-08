Açıklama yapmak isteyen sağlık emekçileri gözaltına alındı!

Sağlık çalışanları TTB'nin çağrısıyla Türkiye'ni dört bir yanında “Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam” sloganıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Van'da iş bırakan ve taleplerini dile getirmek isteyen sağlık çalışanları polis müdahalesiyle karşılaştı. Açıklama yapmalarına izin verilmeyen sağlıkçılardan bazıları gözaltına alındı.

Orhan BOZKURT

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Van-Hakkari Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şubesi, özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapacakları greve ilişkin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapmak istediği açıklamayı, valilik yasağını gerekçe gösteren polis engellendi.

Van Hakkari-Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, polisin tutumuna tepki göstererek, “Türkiye'nin her ilinde yapılan bir açıklama var. Her ilde yasak değil de burada mı yasak? Valiliğin 2 bin gündür kentteki etkinlikleri keyfi şekilde yasağı var. Bizleri keyfi olarak suçlu ilan ediyorsunuz. Eğer bu açıklama suç ise suç işliyoruz” dedi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık emekçileri ile polisler arasında yaşanan tartışmanın ardından Van-Hakkari Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, TTB Genel Sekreteri Ayfer Horasan, SES Van Şubesi Başkanı Figen Çolakoğlu'nun da aralarında olduğu en 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sağlık emekçileri İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TABİP ODALRINDAN AÇIKLAMA

Van-Hakkari Tabip Odası’ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,

“Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve sağlık emek örgütlerinin çağrısıyla 8 Şubat 2022 tarihinde yurt geneli yapılan 1 günlük iş bırakma eylemi hakkında saat 12.30’da SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapacağımız basın açıklaması nedeniyle odamız yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yaviç, odamız yönetim kurulu genel sekreteri Ayfer Bostan, SES Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, SES Şube Eşbaşkanı Zeki Seven, SES Şube Kadın Sekreteri Seda Güler, şube denetleme kurulu başkanı Mehmet Emin Yılmaz, SES üyeleri Esma Gümüşlü, Keziban Karakuş gözaltına alınmışlardır.” denildi.