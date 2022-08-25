Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne sağlık meslek örgütlerinden tepki

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Eylül 2022’de yürürlüğe girecek olan Aile Hekimliği Yönetmeliği, sağlık emek meslek örgütlerinin tepkisini çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Türk Tabipleri Birliği sert açıklamalar yaptı.

Latif SANSÜR

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Resmi Gazete’de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Gözümüz aydın” diye paylaştığı, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yönetmelikle birlikte var olan önceki sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde bazı değişiklikler gerçekleşti.

Türk Tabipleri Birliği yönetmeliği, “Sağlık Bakanlığı, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde de hiç şaşırtmadı! Hastalarımıza zaman ayırmamızı istemeyen, performans ile ‘daha çok hasta' dayatmasını körükleyen, özlük haklarımızı iyileştirmeyen düzenlemeler; ne hekimler ne sağlık çalışanları ne de toplum yararınadır” ifadeleriyle eleştirdi.

“EBEYİ, HEKİMİ, HEMŞİREYİ, HASTAYI TÜKETEN YÖNETMELİK”

Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) ise yürürlüğe girecek olan Aile Hekimliği Yönetmeliği hakkında basın açıklaması yaptı. Yönetmeliğin yoğun çalışma koşulları altında ezilen aile hekimlerini, ebeleri, hemşireleri tüketen bir zihniyetle hayata geçtiğini belirtilen sendika açıklamasında, “Sağlığın ticarileşmesinin nedeni olan sağlıkta dönüşüm zihniyeti, karşımıza ebeyi, hekimi, hemşireyi yok sayan bu yönetmelikle çıktı. Öngörülen hasta yüküne orantılı model, sorunumuz olan sağlıkta dönüşümün cisimleşmiş halidir ve bu durum kaygı vericidir. Yurttaşlarımızı yük, emeğimizi ürün gören, bizi performans baskısıyla tüketen, sağlıkta şiddeti körükleyen, bizsiz yazılan yönetmeliği kabul etmemiz mümkün değildir” denildi

“DAHA ÇOK HASTA BAK, DAHA ÇOK TETKİK İSTE, DAHA ÇOK İLAÇ YAZ”

Aile hekimliğinin tüketildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Yönetmelikte daha çok hasta bak, daha kısa sürede hasta bak, daha çok ilaç yaz, daha çok tetkik iste dayatması vardır. Zaten yoğun çalışma koşulları altında ezilen hekimin daha çok tükenmesi demektir.

* Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan, tek tek hastaları arayan, onları ömür boyu koruyacak aşılarını ana babasından daha fazla takip eden, milyonlar çocuğumuzun otizm taramalarının, milyonlarca yurttaşımızın kanser taramalarının yapılması için fedakarca çalışan ebe ve hemşirelerimizin ismi dahi anılmamış.

* Erken tanıya ulaşamayan, sağlığı koruyucu tedbirlerin önemsenmediği, randevu bulamayan yurttaşlar bu yönetmelikte bir hekimin sekseninci hastası olmaya, ticarileşen sağlığın içinde bir hesaplama aracı olmaya itildi.