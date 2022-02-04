Bakan Koca duyurdu! İşte coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Şubat 2022 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise yeni bir rekor daha kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Şubat verilerine göre, 468 bin 152 test yapıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR

Son 24 saatte, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi. Böyle şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Öte yandan bugün 83 bin 536 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 248 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 3 Şubat verilerine göre, dün 455 bin 463 test yapılmıştı. Dün, 107 bin 530 vaka tespit edilirken, 233 kişi hayatını kaybetmiş ve 88 bin 14 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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